Klagenfurter Hallenbad muss geschlossen bleiben!

Es ist ein Schock für Schwimmer: Ein Gutachten empfiehlt, das alte Hallenbad wegen baulicher Probleme im Statikbereich im September nicht mehr aufzusperren. Stadtchef Christian Scheider hat ein zweites Gutachten in Auftrag gegeben. Intern fliegen die Fetzen. Die Stadtwerke als Betreiber stehen in der Kritik. Müssen Klagenfurter zum Baden in andere Städte fahren?