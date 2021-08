Laura Bilgeri produzierte Song im Schlafzimmer

Als einen „poppigen Lovesong“ beschreibt Laura Bilgeri ihre Debütsingle: „Vor zwei Wochen hat mich diese Idee angeflogen und so habe ich mein erstes Lied geschrieben.“ Die coronabedingte Zeit im Homeoffice in Lochau nutzte die Tochter von Reinhold und Beatrix Bilgeri, um an ihrer Leidenschaft neben der Schauspielerei - der Musik - zu feilen.