Brand in Badezimmer: 24-Jähriger musste ins Spital

Feueralarm am Dienstagabend in St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel): Während ein 24-Jähriger gerade in seinem Badezimmer war, brach im Bereich der Lüftung plötzlich ein Brand aus. Der junge Mann musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Weitere Bewohner blieben unverletzt.