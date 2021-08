Corona-Alarm nach Riesenjubel bei Bayern-Gegner

Das Fußball-Cupspiel zwischen dem Bremer SV und dem FC Bayern fällt an diesem Freitag aus. Der DFB setzte die Erstrunden-Partie, die mit Riesen-Enthusiasmus in Bremen erwartet wurde, am Dienstag ab, nachdem das Bremer Gesundheitsamt Quarantänemaßnahmen gegen den Fünftliga-Klub aus der Hansestadt verhängt hatte.