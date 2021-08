Wie viel wissen Sie über den Gerstensaft?

Rund 103 Liter Bier wurden 2019 pro Kopf in Österreich konsumiert. So viel wie kein anderes alkoholisches Getränk. Damit liegt Österreich sogar auf Platz zwei des Verbrauchs pro Kopf in Europa. Nur in Tschechien wird mehr Hopfen und Malz getrunken. Mit 278 Brauereien im Land gehört der beliebte Trunk seit jeher zu unserem Kulturgut, die Geschichten der ältesten Brauhäuser in Österreich gehen bis ins 13. Jahrhundert zurück. Seit 2007 wird jährlich am ersten Freitag im August der internationale Tag des Bieres gefeiert. Testen Sie jetzt Ihr Wissen und finden Sie heraus, wie viel Sie über Österreichs beliebtestes Gerstenkaltgetränk wissen!