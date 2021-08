Trotz Zoo-Schließung: Zwei Tiger an Covid erkrankt

Obwohl der Zoo in der indonesischen Hauptstadt Jakarta aufgrund der Corona-Krise seit Juni geschlossen ist, sind zwei Sumatra-Tiger an Covid-19 erkrankt. Die beiden Männchen „Tino“ und „Hari“ seien nach grippeähnlichen Symptomen Mitte Juli positiv auf das Virus getestet worden, nach eingehender Behandlung aber weitgehend wiederhergestellt, teilte Jakartas Park- und Forstverwaltung am Sonntag mit.