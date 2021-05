Acht Löwen in indischem Zoo positiv getestet

Das Coronavirus in Indien wütet weiter. Nicht nur Tausende Menschen kämpfen im globalen Covid-Hotspot verzweifelt gegen die Pandemie an, auch Tiere haben sich bereits mit dem Virus infiziert (siehe auch Video oben). So etwa acht Löwen im Tierpark Hyderabad. Die Raubtiere hätten Ende April Anzeichen von Atemnot gezeigt, seien isoliert worden und befänden sich mittlerweile am Weg der Besserung. Der Nehru Zoological Park wurde geschlossen.