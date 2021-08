Ärzte bieten neue Methode zur Krebsbekämpfung an

„Darmkrebs ist eine der drei häufigsten Krebserkrankungen, an der jährlich etwa dreitausend Menschen in Österreich sterben. Die Medizin geht davon aus, dass fast alle Todesfälle durch eine Vorsorgeuntersuchung verhindert werden könnten“, ermuntert der erfahrene Internist Bernhard Angermayr. Auf Initiative seines Instituts ist in Niederösterreich – als neue und echte Alternative – jetzt ein einfacher Stuhltest verfügbar.