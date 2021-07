Marcel Hirscher im Rollstuhl: „Ich komme wieder!“

Marcel Hirscher hatte Blut geleckt. Und dann ging die Post ab. Am zweiten Tag der beinharten Enduro-Rallye Red Bull Romaniacs überholte unser Ski-König auf seinem Husqvarna-Motorrad gleich 33 Konkurrenten. Dann, 15 Minuten nach Checkpoint drei, ein Schlag - und der brutale Abflug. Der linke Tibiaansatz und die Bänder im linken Knie schwer bedient, klappte die Rettungskette in Rumänien hervorragend. Sechs Stunden nach dem Crash war Hirscher in Österreich und wurde in Salzburg operiert.