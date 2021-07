Verletzter Marcel Hirscher meldet sich aus Spital

Hirschers Start hatte viel PR-Staub aufgewirbelt. Am Dienstag legte der pensionierte Ski-Superstar los, es war sein erster Start bei der Hard-Enduro-Rallye in den rumänischen Karpaten. „Der Endurosport ist mir mittlerweile sehr ans Herz gewachsen“, hatte er erst unlängst in der „Krone“ gesagt. 35.000 Höhenmeter und eine Marathon-Etappe in der Nacht - das war der Plan gewesen.