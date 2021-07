Hirscher: „Pension? Jetzt ist es viel stressiger!“

„Ans Herz gewachsen“

So wagt er sich ab heute in Rumäniens südlichen Karpaten in eines der härtesten Enduro-Offroad-Rennen der Motorrad-Welt. Beim „Red Bull Romaniacs“ stehen bis Samstag in und rund um die Stadt Sibiu ein Prolog und vier Etappen auf dem Programm. Auf seiner Husqvarna TE 300i muss Hirscher mehr als 35.000 Höhenmeter bewältigen, die Königsetappe bringt für Hirscher und den Rest der „Verrückten“ eine ganze Nacht unter dem Sternenhimmel in den Bergen!