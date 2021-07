Sechsjähriger auf Schutzweg von Pkw-Lenker erfasst

Ein 18-jähriger Lenker fuhr mit seinem Pkw in der Linzer Bundesstraße stadtauswärts, an der Kreuzung zur Minnesheimstraße wollte er rechts abbiegen. Laut seinen Aussagen hat er das rote Licht der Ampelanlage übersehen und ist in die Kreuzung eingebogen. Dabei erfasste der Pkw einen sechsjährigen Buben, der mit seinem Vater zu diesem Zeitpunkt die Straße über dem Schutzweg überqueren wollte. Der Bub verletzte sich leicht und die Rettung bracht ihn auf die Kinderchirurgie beim Universitätsklinikum Salzburg.