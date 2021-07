Linzer Bürgermeister fordert Schulstart-Garantie

Schülern, Lehrern, Eltern und auch dem Linzer SP-Bürgermeister Klaus Luger sind die chaotischen Tage zu Schulbeginn des Vorjahres noch in leidvoller Erinnerung geblieben. Laut dem Stadtchef hat die Stadt die Lehren gezogen und in den Ferien ihre Aufgaben erfüllt. An 37 Schulstandorten wurden die Raumkonzepte aus dem Vorjahr noch einmal verbessert, um größere Abstände einhalten zu können. Foyers und andere Gemeinschaftsräume, etwa Turnsäle wurden adaptiert und zusätzliches Mobiliar angeschafft. In der Nähe von Schulen gelegene Volkshäuser werden freigehalten, um für Klassenteilungen vorbereitet zu sein. In allen Schulen wurden die Bodenmarkierungen zur Einhaltung der Abstandsregeln erweitert sowie erneuert.