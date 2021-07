Stark gestiegene Infektionszahlen auf Island

Island hat vier Tage in Folge jeweils mehr als 100 neue Corona-Infektionen verzeichnet. Das ging am Freitag aus den aktualisierten isländischen Corona-Zahlen hervor. Was zunächst nicht nach viel klingt, ist für die Nordatlantik-Insel mit ihren rund 360.000 Einwohnern eine ganze Menge: Die inländische 14-Tage-Inzidenz, die Island von an der Grenze erkannten Fällen unterscheidet, stieg auf 280,6 - zuvor lag der Wert monatelang auf einem niedrigen zweistelligen Niveau.