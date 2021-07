Architekturpreise des Landes verliehen

Alle zwei Jahre vergibt das Land den begehrten Architekturpreis. Ausgezeichnet werden Projekte, die durch zeitgenössische Entwürfe und Umsetzungen überzeugen können. Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf überreichte die Preise nun in der Cselley Mühle in Oslip an die glücklichen Gewinner.