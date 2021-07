Unbekannter stiehlt Tourist bei Date 6000 Euro

Ein Liebesabenteuer in Österreichs Bundeshauptstadt mit bösem Erwachen: Im Zuge eines ausgemachten Treffens in einem extra gemieteten Appartement in Wien-Fünfhaus soll ein bis dato unbekannter Verdächtiger einem 30-jährigen Touristen ein Kuvert mit 6000 Euro in bar und dessen Geldbörse gestohlen haben. Fahndung!