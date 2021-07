Emirate und Österreich bilden Wasserstoff-Allianz

Blümel war bereits zu Gesprächen in den Emiraten

Daher habe er Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) gebeten, nach Möglichkeiten zu suchen, eine solche bilaterale Allianz bestehend aus den Spitzenbetrieben der österreichischen und der emiratischen Industrie aufzubauen, erklärte der Bundeskanzler. Blümel sei im Juli schon zu Gesprächen in den Emiraten gewesen. „Unser Know-how im Erdgashandel macht uns zu aussichtsreichen Kandidaten im internationalen Wasserstoffhandel. Das in Österreich gebündelte technologische Wissen ist ein Vorteil, den wir in eine solche Allianz einbringen können“, betonte Blümel.