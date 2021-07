Vor 40 Jahren heirateten Charles und Diana

Die Fürstin („Princess“) von Wales war in der Bevölkerung rasch beliebt - mit der Geburt der Söhne William und Harry schien das Glück des britischen Thronfolgerpaares komplett. Es waren eindrucksvolle Bilder, die die Welt in Atem hielten: Schätzungsweise 750 Millionen Menschen verfolgten die Trauung am 29. Juli 1981 an den Fernsehern, in London säumten Hunderttausende die Straßen, für einen guten Blick auf das Brautpaar kampierten Schaulustige an der Strecke zwischen Buckingham-Palast und der St.-Pauls-Kathedrale. Besonders entzückt zeigten sich Kommentatoren und Zuschauer von Dianas Kleid samt meterlanger Schleppe. Doch die damals 20-Jährige - deutlich jünger als ihr 32 Jahre alter Ehemann - spürte bereits die Last, die sie fortan zu tragen hatte.