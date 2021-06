Prinzessin Dianas langer Schatten

Dianas Statue: In Stein gemeißelte Erinnerung

Schauplatzwechsel ins echte Leben - in den Londoner Kensington-Palast, wo Familie Mountbatten-Windsor logiert: Prinz William (39), seine Catherine (39) und vormals Kate Middleton, sowie ihre Kids George (7), Charlotte (6) und Louis (3). Vorher hatte Diana hier gelebt. Ihr Lieblingsplatz war der „Versunkene Garten“. Nun wird hier ihr Vermächtnis in Stein gemeißelt: in Form einer Diana-Statue, die an ihrem Geburtstag enthüllt wird.