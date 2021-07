Luxusimmobilien an Bergen und Seen

Die Pandemie wirkte sich zuletzt auch auf den Immobilienmarkt aus: Destinationen mit Outdoor-Freizeitvergnügungen für Einzelne waren zuletzt im Vorteil gegenüber jenen, die in der Vergangenheit mit großen Menschenansammlungen gepunktet hatten. Nach wie vor begehrt ist neben Kitzbühel, Ischgl und Zell am See aber auch Lech. Eine Nachfrage wie nie zuvor gibt es rundum die Kärntner Seen, die Gewässer im Salzkammergut und am Bodensee.