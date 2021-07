Ein Konzert mit Kammermusik im intimen Rahmen

Zur Eröffnung des neuen „Kleinen Saals“ wurden die Komponisten Arnold Schönberg und Anton Webern als junge, aufstrebende Komponisten des 20. Jahrhunderts einem Richard Strauss am Ende seines künstlerischen Weges gegenübergestellt. In diesem Sinne konnte man im Festspielhaus Erl an diesem Abend einen intimen und durch das Spiel von Mariko Hara-Haselsteiner dazu noch einen fast schon familiären Abend mit wunderbarer Kammermusik erleben.