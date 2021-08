Sorgenkind Prinz Harry holt wieder aus

20 Millionen US-Dollar Vorschuss für Memoiren

Während also die 95-jährige Oma, Papa Charles (72) und das Vorzeigepaar Bruder William und Herzogin Catherine von Termin zu Termin hetzen - vom Bäumepflanzen, Enthüllen von Gedenktafeln, Bierzapfen in Pubs über Besuche von Landwirtschaftsmessen bis zum Smalltalk mit Schülern ist da alles dabei -, hat Harry in den letzten Monaten in seiner neuen US-Heimat an einem Buch geschrieben oder vielmehr schreiben lassen. Der Ghostwriter erhält laut Berichten ein Salär von ca. 1 Million US-Dollar. 20 Millionen dagegen soll der Vorschuss des Verlags Penguin Random House in Prinz Harrys private royale Schatztruhe gespült haben. Der Erlös des Machwerks, wurde betont, soll dann in seine Charity-Programme fließen. Gerüchte, dass es sich bei dem Umfang des Vertrags sogar um vier Bücher handeln soll, wobei eines davon erst nach dem Tod der Queen veröffentlicht werden darf, wurden von einem Sprecher der Sussexes sogleich bestritten.