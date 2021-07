Prinz Harry veröffentlicht 2022 seine Memoiren

Prinz Harry ist zwar erst 36 Jahre alt - trotzdem will er im kommenden Jahr seinen Memoiren veröffentlichen. Der mittlerweile mit seiner Frau Meghan und zwei gemeinsamen Kindern in den USA lebende britische Prinz werde „zum allerersten Mal einen endgültigen Bericht über die Erfahrungen, Abenteuer, Verluste und Lektionen teilen, die ihn geprägt haben“, teilte der Verlag Penguin Random House in New York am Montag mit.