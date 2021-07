Holzbau bietet Panoramablick über Kärntner Berge

Herrlicher Blick über die Berge

Gebaut wurde der Turm von Tischler Siegfried Trügler. Vom Turm, der direkt an der Saualpenstraße steht, hat man einen herrlichen Blick über die Berge. „Wer will, kann die Wunschglocke läuten“, so FV-Vereinsobmann Ilmar Tessman. Im Zuge des EU-Projektes wurden auch der Liederbrunnen beim Volksliedhaus, der Wildschweinpfad bei der Steinerhütte, die Seelenschaukel, der Radrastplatz und mehr umgesetzt.