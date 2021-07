Michaela Polleres gewinnt Erstrundenkampf souverän

Michaela Polleres hat am Mittwoch bei den Olympischen Spielen in Tokio in der Judo-Gewichtsklasse bis 70 kg gegen die Irin Megan Fletcher einen Auftakterfolg (Waza-Ari) gefeiert. Nächste Gegnerin der Niederösterreicherin im Budokan ist die Südkoreanerin Kim Seongyeon.