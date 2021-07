Anrainer geben in Graz gegen Amazon nicht auf

NGOs bieten Hilfe an

Für die betroffenen Anrainer ein schwacher Trost - über 4000 Stimmen hat man bei einer Unterschriftenaktion schon gesammelt. „Mehrere NGO’s haben angeboten, für uns Berufung einzulegen. Wir werden jedenfalls alles tun, um das Verfahren so lange wie möglich zu verzögern“, sagt Thomas Rybnicek von der Initiative „Lebenswertes Liebenau“. Bei Amazon verweist man auf ein laufendes Verfahren und darauf, dass man sich an alle Auflagen halten werde und auch 250 Arbeitsplätze schafft.