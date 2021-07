Frau in „Charlie Hebdo“-T-Shirt niedergestochen

Eine Frau ist am Sonntag am berühmten „Speaker‘s Corner“ im Londoner Hyde Park niedergestochen worden. Die 39-Jährige trug ein T-Shirt mit dem Schriftzug des französischen Satiremagazins „Charlie Hebdo“. Nach dem Angriff entkam der Täter. Das Motiv ist weiterhin unklar. Die Frau erlitt eine Schnittverletzung am Kopf, konnte inzwischen aber wieder aus dem Spital entlassen werden.