Angreifer in Texas von Partygästen gesteinigt

Dem Blutbad am frühen Montagmorgen soll ein Streit auf der Feier in der Ortschaft Fort Worth vorausgegangen sein. Eine kleine Gruppe von Familienmitgliedern und Freunden hatte im Garten Karten gespielt, wie eine Augenzeugin in einem Interview - siehe Tweet unten - berichtete. Zumindest einen der Feiernden dürfte der Mann gekannt haben. Die verbale Auseinandersetzung dürfte ihn aufgebracht haben - er verließ daraufhin die Party, um wenig später offenbar schwer bewaffnet wiederzukommen. Nach einem erneuten Disput mit den Partygästen schoss er auf eine Person, die jedoch keine lebensgefährlichen Verletzungen davontrug.