Adapter verwandelt Getränkedose in eine Flasche

„Es ist ein absolut umweltfreundliches Produkt“, schwärmt der 49-Jährige über die Innovation, die er mit Formenbau-Spezialist und Kunststoffverarbeiter Schorm in St. Valentin entwickelt hat. Der Zufall führte dabei Regie: Weil Werkzeugmacher Bernhard Schorm in seiner Firma eine neue Telefonanlage installierte und diese im Tonstudio von Draxler in Linz mit neuen Ansagen besprechen ließ, kamen die beiden ins Gespräch. Mittlerweile ist der „Zutz“, wie die beiden den Dosenadapter liebevoll nennen, patentiert.