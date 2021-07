Unwetter: Entwurzelte Bäume stürzten auf Pkw

Bundesweit wurden am Wochenende 10.000 Blitze gezählt, einer davon sorgte in Ternitz für einen Brandeinsatz – hier galt es, einen Dachstuhlbrand zu löschen. In Neunkirchen gingen zudem golfballgroße Hagelkörner nieder. Und die Meteorologen können noch keine Entwarnung geben! In der aufgeheizten Schwüle sei mit weiteren Gewittern samt Starkregen zu rechnen.