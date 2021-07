Unwetter: Tausende Einsätze hielten Helfer in Atem

Einmal mehr haben schwere Unwetter den Einsatzkräften in Österreich nervenaufreibende Stunden beschert. Allein in Niederösterreich mussten die Helfer seit den Abendstunden zu zahlreichen Einsätzen ausrücken. In Summe waren es 120, wie Franz Resperger vom Landeskommando am Montagmorgen berichtete. Am stärksten getroffen wurde das Waldviertel. Sturmböen verschärften die Lage neben Starkregen und Hagel zusätzlich. In Oberösterreich waren die Helfer ebenfalls höchst gefordert - geschätzt wurden bis zu 3000 Einsätze, die es abzuarbeiten galt.