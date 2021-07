„Investoren von außen verstehen unser Land nicht“

Aber grundsätzlich kamen zum Bauboom in der Südsteiermark auf krone.at viele Kommentare, wie: „Die Zerstörung der Natur wird dafür in Kauf genommen. Den Menschen ist nicht mehr zu helfen. Geld und Gier bestimmen das Denken.“ Oder: „Und der Ausverkauf geht weiter, es wird dann so wie in den Skigebieten sein, dass sich die Normalbevölkerung in dieser Region das Wohnen nicht mehr leisten kann.“