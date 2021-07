Massiver Stromausfall in Spanien und Frankreich

In mehreren Regionen Spaniens, im Südwesten Frankreichs und auch in Portugal ist am Samstagnachmittag für längere Zeit der Strom ausgefallen. Grund dafür war dem französischen Netzbetreiber RTE zufolge ein Waldbrand, es habe eine Störung bei einer Hochspannungsleitung gegeben. Allein in Frankreich waren mehr als 100.000 Haushalte betroffen, in Katalonien sogar 146.000.