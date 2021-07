Dieb tauscht Buddha-Statue gegen Marienfigur

Der wohl kurioseste Diebstahl des Jahres beschäftigt derzeit die Polizei in Lichtenegg im Bezirk Wiener Neustadt. Denn in dem beschaulichen Ort in Niederösterreich ist aus dem Gastgarten eines Wirtshauses eine Buddha-Statue verschwunden. An ihrer Stelle platzierte der Dieb eine - offenbar deutlich wertvollere - Marienfigur. Ein möglicher Hinweis befindet sich im Gästebuch einer nahen Wallfahrtskirche.