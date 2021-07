Innsbrucks Grüne vor Zerreißprobe

Bevor sich der Innsbrucker Gemeinderat in die Sommerpause verabschiedete, haute er am Freitag noch einmal ordentlich auf die Pauke. Das Doppelbudget wurde wie erwartet beschlossen, die Neugestaltung Boznerplatz ebenso - aber nicht so, wie es die Grünen wollten. Die „bürgerliche Mehrheit“ sagt künftig, wo es langgeht. Der direkt gewählte Bürgermeister Willi kann jetzt nur noch zuschauen - oder blockieren, wo es nur geht. Was natürlich eine Einladung zu Neuwahlen wäre.