Alte Schätze stehen bei Steirern hoch im Kurs

Warum die Steirer so gerne in der Vergangenheit schwelgen, erklärt einer, durch dessen Hände seit 30 Jahren die kostbarsten Stücke wandern: Fernsehliebling Wolfgang Pauritsch, in Deutschland und Österreich bestens bekannt aus der ZDF-Sendereihe „Bares für Rares“. Der gebürtige Innsbrucker hat steirische Wurzeln, wuchs in Pölfing-Brunn auf, bevor es ihn als Kunsthändler und Auktionator nach Oberstaufen im deutschen Bayern verschlug.