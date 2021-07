Hartberg hat heute nicht nur Rapid als Gegner

Mit neuem Trainer und vielen neuen Gesichtern startet Hartberg heute (17) in Wien gegen Rapid in die Bundesliga-Saison. Der krasse Außenseiter hat nichts zu verlieren, kann beim Rekordmeister nur überraschen. Die große Frage: Wie gehen die Oststeirer mit der Hexenkessel-Atmosphäre um? Denn Hütteldorf wird mit 20.000 Fans wieder „brennen“. Gutes Omen: In keinem anderen Stadion hat Hartberg so oft getroffen wie im Westen Wiens.