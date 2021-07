Neuer Coup: Microsoft-Millionen als Riesengewinn

Verkehrskollaps verhindert

Die Lawine an zusätzlichen Lkw hätte zu einem regelrechten Verkehrskollaps geführt, so die Kritiker. Zu jenen gehörte auch Bürgermeister Hannes Koza, welcher deshalb in den vergangenen Monaten viele Gespräche mit dem Grundstücksbesitzer, der Rainer-Gruppe, geführt hat. „Das Logistikzentrum schwebte wie ein Damoklesschwert über der Region. Ich wollte daher unbedingt über mögliche Alternativen sprechen. Zum Glück traf ich einen offenen und konstruktiven Gesprächspartner“, so Koza.