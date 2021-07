In Graz wird jetzt das Parken billiger

Nach der Öffi-Freifahrt an allen Samstagen versucht die Stadt Graz im Rahmen der Sommer-Kampagne „Summer in the City“ mit einem anderen „Zuckerl“, die Stadt zu beleben. Jeden Samstag bis 11. September soll nun die Aktion „Drei Stunden parken, nur eine Stunde zahlen“ in vielen Innenstadt-Parkgaragen gelten. Bemerkenswert: Für diese Aktion machen sogar die eigentlich schon geschiedenen Koalitionäre Siegfried Nagl (ÖVP) und Mario Eustacchio (FPÖ) wieder gemeinsame Sache.