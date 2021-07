Die kleine Botin will (k)ein Haustier!

will (k)ein Haustier„Mama, ich will einen Hund!“ Sätze wie diesen, die begleitet sind von großen, traurigen Augen und einem Gesichtsausdruck, dem Eltern bei ihren Kindern kaum widerstehen können, kennen wir Eltern alle, oder? Ein eigenes Haustier ist der große Wunsch vieler Kinder. Ein Wunsch, der durchaus nachvollziehbar ist. Katze, Hund & Co sind treue Begleiter, Seelentröster und wertvolle Freunde des Menschen und gut für die Entwicklung von Kindern. Sich bewusst für (oder im Zweifelsfall gegen) ein eigenes Haustier zu entscheiden, ist allerdings nicht nur mit dem innigen Wunsch der Kinder zu begründen. Ein Haustier ist kein Kuscheltier, sondern sollte als zukünftiges vollwertiges und langjähriges Familienmitglied betrachtet werden, das eine artgerechte Umgebung braucht.