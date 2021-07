Verbindungsbahn als Kraftwerk

Derzeit läuft für das Großprojekt noch eine Umweltverträglichkeitsprüfung. Der erwartete Bericht wird sicher für Diskussionsstoff sorgen. Bei den ÖBB hofft man natürlich auf einen positiven Bescheid und will 2023 mit dem Bau beginnen. An der oft kritisierten Hochtrasse wollen die Bundesbahnen auf jeden Fall nicht rütteln. Bewegung in die Sache kommt aber in puncto Naturschutz und Nachhaltigkeit. So weiten die ÖBB ihr Engagement bei der Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen aus. Vorgesehen ist in den Haltestellen Photovoltaikanlagen zu errichten. Sie sollen nicht nur die einzelnen Bahnhöfe mit Strom, sondern auch zahlreiche neue Ladestationen für E-Bikes versorgen.