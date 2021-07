Energie Tirol mit positiver Jahresbilanz 2020

Über 3500 Gespräche

2020 hat wie so vielen auch Energie Tirol einen sprichwörtlichen Stock in die Radspeichen geworfen und im Frühjahr stand erst einmal alles still. Doch schnell hat sich der Verein an die neuen Umstände adaptiert: „Über 3500 Gespräche mit Kundinnen und Kunden haben wir im vergangenen Jahr protokolliert. Mehr als die Hälfte der Gespräche erfolgte am Telefon“, erklärt Geschäftsführer Bruno Oberhuber. Das Jahr stand bei Energie Tirol ganz im Zeichen von Fotovoltaik, Bauen gegen Hitze und dem Ausstieg aus Öl und Gas.