Im Damenrock auf das Matterhorn

„Im Bergsport geht es für mich darum, gemeinsam etwas zu erreichen, was man sonst nicht schaffen würde. Die Geschichte von Lucy Walker und Meta Brevoort fasziniert mich gerade auch aus diesem Grund“, ergänzt Olivia. Wie Lucy Walker hatte auch die US-Amerikanerin Meta Brevoort das große Ziel, als erste Frau auf dem Matterhorn zu stehen. Der einzigartige Zweikampf endete derart knapp, dass Meta gerade in dem Moment von Lucys Erstbesteigung erfährt, als sie mit der gleichen Absicht im Mattertal ankommt. Der Erfolg von Lucy Walker hat Meta jedoch zusätzlich motiviert. Wenige Wochen später traversiert sie als erste Frau das Matterhorn von Zermatt ins italienische Breuil (Cervinia) und steht in den folgenden zwei Wochen ebenfalls als erste Frau auf dem 4506 Meter hohen Weisshorn und der 4357 Meter hohen Dent Blanche. „Sie haben sich gegenseitig zu Höchstleistungen angespornt und als Frauen im Alpinismus Geschichte geschrieben. Das motiviert auch mich ungemein“, so Olivia Jane, die das Projekt unter ganz anderen Bedingungen in Angriff nehmen wird.