Eine Tour für Ausdauernde in den Zillertaler Alpen

So wandern wir beim Gasthaus Breitlahner bezeichnet ein paar Meter hinauf, um dann dem Zemmbach im Talboden des Zemmgrunds gemütlich einwärts zu folgen. Es geht vorbei an der Klausenalm und in den Boden der Schwemmalm mit dem schönen Auwald. Links und rechts des Zemmgrunds „schleichen“ Wasserfälle zart in die Tiefe.