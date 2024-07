Durch die Schnanner Klamm hinauf zur Fritzhütte

Beim See beginnt auch der Abstieg („Flirsch“). Erst geht es luftig auf einer Steiganlage abwärts, der Steig leitet in der Folge durch eine Rinne hinunter in den Wald. Bei einer Routengabelung folgen wir „Schnann“, nun führt überwiegend ein Fahrweg nach Westen und später leicht hinauf („Schnann Klamm“). Zum Schluss geht’s auf einem Steig hinab zum Klammeingang.