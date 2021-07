Hartbergs Transfer-Welle: drei Tage, drei Spieler

In Hartberg rollt die Transfer-Welle: Der Bundesligist rüstet seinen Kader für den Saisonstart auf. Bevor es am Samstag (17) auswärts zu Rapid geht, verpflichteten die Oststeirer mit Seth Paintsil einen weiteren neuen Spieler. Der dritte Neuzugang in drei Tagen für die Truppe von Coach Kurt Russ.