Häftlinge nahmen in Schweden Wärter als Geiseln

Zwei Insassen eines Hochsicherheitsgefängnisses in Schweden haben nach Medienberichten zwei Wärter als Geiseln genommen. Sie verschanzten sich am Mittwoch in einem Wachraum des Gefängnisses Hällby gut 100 Kilometer westlich von Stockholm, in dem sich die beiden Angestellten befunden hatten, berichteten schwedische Medien. Laut der Zeitung „Aftonbladet“ handelt es sich bei den Geiselnehmern um zwei verurteilte Mörder, die mit Rasierklingen bewaffnet sind.