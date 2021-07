Nehammer will „Finger in die Wunde legen“

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) hat am Mittwoch den sogenannten Hate-Crime-Bericht vorgestellt, der Hassverbrechen im Land dokumentieren soll. Man wolle sich dem Thema nun mit der entsprechenden Faktenlage annehmen, um derlei Verbrechen in Zukunft schon im Vorfeld entgegenwirken zu können. Die Polizei sei dafür da, ihre „Finger in die Wunde zu legen“, appellierte Nehammer dazu, Hasskriminalität auch tatsächlich anzuzeigen.