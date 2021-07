Horror-Unfall kostete Frau (52) das Leben

Es war etwa 16.45 Uhr am Dienstagnachmittag, als es auf der L301, der Hitzendorfstraße, in Thal bei Graz krachte. Wieso es zu dem heftigen Crash kam, wird von Sachverständigen derzeit erhoben. Was wir aber wissen, ist: Eine 52-jährige Voitsbergerin und ein 59-jähriger Grazer stießen frontal gegeneinander.