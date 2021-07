Viel Mysteriöses rund um Kauf eines Hundewelpen

Der Mann wollte über eine Internetseite einen Hundewelpen kaufen und stellte mit einer unbekannten Person Kontakt via Messengerplattform her. Diese Person forderte ihn auf, einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag auf ein Konto in Kamerun zu überweisen. Der Aufforderung kam der Mann zunächst nach, wollte jedoch wenig später vom Kauf zurücktreten.